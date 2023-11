PGN se reúne con Minsalud, Sanitas y Cruz Verde por crisis de medicamentos

Cabello ha dicho que busca evitar la suspensión de la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) a pacientes con enfermedades de alta complejidad .



A su vez, la titular del Ministerio Público afirmó en su momento: “Estaremos vigilantes a no se materialice el riesgo para la salud de los afiliados que requieren medicamentos no PBS, los cuales suman aproximadamente 33 mil con enfermedades catastróficas, huérfanas, crónicas y complejas”.

El pasado 26 de octubre, el ente de control anunció además que abrió investigación disciplinaria contra el actual ministro de Salud y la ex ministra de Salud, Diana Carolina Corcho Mejía, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos en el territorio nacional durante 2023.