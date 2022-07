‘Primera Línea’ en Bogotá lanza advertencia a Petro

Tras los enfrentamientos entre el Esmad y grupos de protesta en Bogotá, la llamada Primera Línea registró los hechos en las redes sociales por más de dos horas y enviaron un mensaje amenazante al gobierno entrante.

En el video se escucha a un joven diciendo: “Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos”.