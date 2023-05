Este Plan de Desarrollo trata de arreglar el camino: Petro

"Aquí 11 millones y medio votaron por cambiar a Colombia y volverla una potencia mundial de la vida. Y decidieron que eso un gobierno lo aplicara y así seremos evaluados, porque a partir de hoy el Gobierno del cambio gobierna con su plan de desarrollo, antes gobernábamos con el plan de Duque", dijo el mandatario.

Agregó en este sentido que la paz no se construye sino "con justicia social y ambiental: una sociedad de las más desiguales de la humanidad no puede vivir en paz cuando la inmensa mayoría sobrevive día a día porque no hay hospitales, porque no hay agua, ¿dónde están los derechos de la Constitución, es que este territorio no se llama Colombia, o es que alguien ha decidido que los que viven acá no son humanos?".

Cuestionó en este punto Petro a "un poco de gente que se ha dedicado a robar el Estado, para mirar para sí mismos, porque no han estudiado a Colombia, no les interesa, porque creen que su población no se merece ser sujeto de derechos universales".