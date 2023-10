Presidente Gustavo Petro se reunió con los embajadores de Israel y Palestina

Asimismo, el jefe de Estado indicó que expresó su posición de “conseguir una conferencia internacional de paz” para que se abra un camino de diálogo entre ambos estados en conflicto. También insistió en la necesidad y urgencia de un cese de hostilidades, en la protección de la población civil y en la plena observancia del Derecho Internacional.

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres”, explicó.

