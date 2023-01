Presidente de la SAE llegó a la Fiscalía a ampliar denuncias de corrupción

El presidente Gustavo Petro respondió a dicha citación aseverando: “No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia. Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos cómo los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia”.

La citación del ente acusador se dio luego de que Rojas le reclamara al fiscal Francisco Barbosa por un supuesto incumplimiento que este le había achacado al presidente de la SAE: “Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”.

Barbosa había advertido previamente: “Que le pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar ‘likes’. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo pero cuando cita la Fiscalía no van”.

En respuesta, la SAE también 'trinó': “El presidente de la SAE @DanielRMed siempre ha estado atento a los llamados de la @FiscaliaCol, por lo que seguimos a la espera de la instalación de la mesa técnica que solicitó el presidente @petrogustavo para esclarecer irregularidades de varios años en el inventario de la SAE”.

En septiembre pasado, durante un debate de control político en la plenaria del Senado, Rojas había anunciado que se adelantaría una auditoría con la Fiscalía y los Estados Unidos "para decirles a los colombianos qué es lo que está administrando la SAE".

“El gran problema de la SAE es el inventario: no tenemos certeza sobre el valor catastral y comercial de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Unos dicen que hay $8 billones en bienes y otros que $20 billones”, advirtió.

Esto, además, porque "solo el 21% de los bienes que administra la SAE están siendo productivos y el 60% de las sociedades no reportan información contable a la SAE".

En ese mismo debate, el senador citante, Antonio Correa, del Partido de la U, advirtió que "el remedio ha resultado peor que la enfermedad. En 2014 se le entregaron un montón de papeles a la SAE pero no se hizo el archivo de bienes y más de 500 bienes no tenían registro: se ha guardado un silencio cómplice por más de ocho años".

También denunció el citante una problemática de ocupación irregular de los predios, indicó que el 57% de los bienes, es decir, más de 16 mil, no tienen avalúo comercial y aseveró que hay además un detrimento patrimonial porque dejan dañar los bienes.

"Hay avalúos de una finca de 112 hectáreas con un valor de 64 mil pesos o de un lote con construcción de 780 metros cuadrados por 4.300 pesos", criticó.

Y concluyó revelando Correa que "en 2021 cinco depositarios tenían más del tope de 600 bienes y 24 superaron el otro tope de las cinco sociedades, y muchos de estos no han ni siquiera renovado su matrícula".