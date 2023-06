Piden a la Corte Suprema que intervenga en la libertad de Salvador Arana

Les solicita que intervengan en la libertad que le fue concedida por la JEP, que a su juicio no debió si quiera aceptarlo porque “… este asesino era un jefe paramilitar y no un simple agente del Estado, por lo tanto no debió ser admitido por la JEP y mucho menos liberado por esta jurisdicción … y si nos descuidamos podría terminar como víctima y reclamando indemnización por parte del Estado como ya lo estaba buscando ante la CIDH antes que viera en la JEP la oportunidad de librarse de la condena impuesta por ustedes”.

En la comunicación Juan David Díaz Chamorro le recuerda a la Corte Suprema de Justicia los hechos en los que Arana Sus ha tenido participación, entre ellos en la creación de grupos paramilitares, en haber llorado ante los magistrados cuando lo condenaron porque era injusta esa sentencia y también por estar preso, y por las veces en las que arremetió contra la familia Díaz con intimidaciones, amenazas y atentados.