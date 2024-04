Petro atribuye alza de tarifas de energía a la CREG, las pérdidas y la deuda

En la mañana de este martes 2 de abril, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X los tres componentes que, según el mandatario, responden al alza de las tarifas de energía.

El alza de las tarifas de energía tiene tres componentes:



1. La fórmula que la creg autorizó para la tarifa de generación eléctrica. No construye precios ligados a los costos sino un precio ligado al más ineficiente en el mercado, en teoría económica se le llama renta… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2024

Como primera instancia, se refirió a la fórmula que la Comisión de Regulación de Energía y Gas autorizó para la tarifa de generación eléctrica, luego a las pérdidas asumidas por los usuarios y finalmente las deudas del congelamiento de tarifas durante la covid.

"El alza de las tarifas de energía tiene tres componentes", escribió en sus redes sociales y enumeró la primera: "La fórmula que la CREG autorizó para la tarifa de generación eléctrica. No construye precios ligados a los costos sino un precio ligado al más ineficiente en el mercado, en teoría económica se le llama renta diferencial, ese es el que se aplica en bolsa y es el principal disparador de la tarifa".

Así mismo, señaló el jefe de Estado, "la tarifa de distribución de la costa Caribe, que permite pasar las pérdidas por falta de pago a los usuarios, contrario a leyes anteriores, y que se aprobó en la ley del plan de desarrollo de Duque, y quedó en las cláusulas de los contratos a A-ire y Afinia".

Y, finalmente, "la llamada 'opción preferencial' de Duque que volvió deuda de las comercializadoras el congelamiento de tarifas a los usuarios en época del covid".

Aseveró el mandatario además: "La primera intervención de mi gobierno fue rechazada por el Consejo de Estado y aunque creemos que es una facultad constitucional del presidente, aceptamos ese fallo".

Por lo que, anunció, "el Gobierno actuará en los tres elementos que producen un excesivo costo de la energía de tipo especulativo y que va contra el nivel de vida todos los colombianos y el desarrollo nacional".

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le había dicho a EL HERALDO hace un par de semanas que para estabilizar las tarifas había dos caminos: "El primero, legal e institucional, en el que yo siento que hábilmente los tecnócratas profesionales sin conexión con la gente han logrado generar unas normas que hacen que solo sus tesis se mantengan, porque cuando usted va a juzgar una persona que pueda entrar a la CREG, termina dándose cuenta de que los requisitos son haber estado en sector, y los que han estado en el sector son los que lo han manejado siempre, y entonces va a ser difícil cambiar el manejo del sector con los mismos de siempre. Y el Gobierno tiene claro que en las tarifas hay mucho de especulación y entonces hay que tener unas normas que pongan en cintura eso".

Añadió el jefe de la cartera política en este sentido: "Desde EL HERALDO le hablo a la clase dirigente del Caribe, la zona en Colombia que debiese tener las energías más baratas, porque hay dos posibilidades de generar energía económica, eólica y solar. Si yo pudiese influir en la decisión de los caribes, juntaría las gobernaciones y le diría al Gobierno que me ayude a montar una gran empresa generadora de energía y distribuidora, porque las líneas de conexión están, para coger los vientos frente a Barranquilla y La Guajira y generar gigas de energía a unos precios muy competitivos, entendiendo que si bajamos los costos gana todo Colombia porque la Costa genera elementos de competitividad interesante: está al lado del mar, hay gente inteligente y trabajadora , es donde debía estar la industria desde el principio; no estuvo porque la historia de la industria colombiana es de sustitución de importaciones y quienes pudieron hacer eso a finales del siglo XIX y XX eran los cafeteros que estaban en Cundinamarca y Antioquia, y por eso la industria se radicó ahí, pero la industria nuestra debía estar en el Pacífico y el Caribe. Y también podríamos coger esas playas y hacer un desarrollo turístico, yo sueño con la Riviera Wayuu y le pedí al presidente evaluar la construcción del aeropuerto en la alta guajira, ahí puede llegar un turismo gigantesco: así se hizo la Riviera Maya y Cap Cana en República Dominicana, y un aeropuerto tuvo mucho que ver con eso".

Concluyó por ello el funcionario que "quienes generaron esas condiciones tarifarias tienen que hacer un ‘mea culpa’ y reconocer que las reglamentaciones de gobiernos pasados nos tienen donde nos tienen y no echarle la culpa a este gobierno. Por el negocio que hicieron para vendérselo a los privados, hay que meterle a ese ejercicio un análisis forense porque no es del todo claro".

A comienzos de marzo pasado, en el marco de un debate de control político en la plenaria del Senado por las altas tarifas de energía, la Bancada Caribe le planteó al ministro de Minas, Andrés Camacho, tres propuestas de corto plazo para aliviar el bolsillo de los costeños.

El senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, señaló que "la primera propuesta de corto plazo es disminuir el costo de la generación, que es el 31% de la tarifa. Lo invito ministro a que con su capacidad de liderazgo haga que Urrá y Gecelca dejen de pensar por lo menos de aquí a diciembre en utilidades y piensen en darle un respiro al Caribe y le vendan sin ir a bolsa ni a XM el valor del precio de la energía a precios equitativos. ¿O es que Urrá no le quiere vender a Afinia y a Aire o es que Aire y Afinia no le quieren comprar a Urrá?".

Agregó, como segunda medida, que se puede "disminuir el componente de transmisión, que aunque sea solo el 6% de la tarifa, ayuda: si hay una empresa que genera rentabilidad es ISA, que es pública. Estamos pidiendo que se apiaden del Caribe y que la transmisión de aquí a diciembre baje".

Y la tercera solución de corto plazo, explicó, sería la de "disminuir el costo de las pérdidas no técnicas, que son el 21% de la tarifa. Todos sabemos que la resolución CREG de 2020 no fue en este gobierno, una resolución leonina y onerosa, pero está en sus manos señor ministro y les pedimos que hagan una esfuerzo fiscal. El Estado recibió $5 billones del sector energético, de eso necesitamos al menos un billón para el Caribe".

Además, los congresistas del Caribe propusieron, entre otras cosas, subir los kilovatios/hora estimados para los subsidios de energía.

El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, propuso como soluciones "aumentar los proyectos de infraestructura, Prone, en temas de normalización; gestionar la entrada en operación de proyectos de generación y para ello es necesario facilitar y agilizar la aprobación de licencias sobre todo de energías no convencionales, estamos en una emergencia en el Caribe".

También planteó "en la sobretasa de la energía eléctrica que aprobamos en el Plan de Desarrollo, propongo que ese 3% se lleve a mitigar pérdidas, es de justicia que se permita compartir la carga financiera con los generadores y transmisores que tienen altísimas utilidades".

Y sugirió en este punto: "Tenemos los subsidios para estratos uno, dos y tres, llegamos hasta 173 kilovatios/hora, en el Caribe estos estratos pueden llegar a 250 kilovatios/hora, y debemos subir esa vara".

Por su parte, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, señaló en un comunicado: "En distintas audiencias públicas y debates de control político, he manifestado la urgencia de intervenir las tarifas del servicio público de energía, los subsidios diferenciales y la implementación de proyectos de energías limpias como lo son la energía eólica costa afuera en la ciudad de Barranquilla, los subsidios acorde a necesidades energéticas y la sustitución de electrodomésticos de menor consumo en los estratos 1 y 2. En este sentido, mi posición el día de hoy tuvo como objetivo darle un compás de espera al Gobierno Nacional para que cumpla con sus compromisos, teniendo en cuenta que ya es de conocimiento público esta problemática y, lo que hace falta son hechos concretos por parte del Gobierno Nacional".

Recordó en este sentido Gómez Amín que el presidente Gustavo Petro se comprometió fundamentalmente en tres aspectos puntuales durante la reunión de la semana pasada con la Bancada Caribe: "Primero, radicar la modificación de la Ley de Servicios Públicos en donde se reformule el cobro de las tarifas de energía; segundo, la creación de estrategias que incentiven la generación de energía en las entidades territoriales del país y tercero, la mejor focalización de subsidios en donde estos no sean universalizados".



Y el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, puso de presente que en el Caribe "la infraestructura deficiente de energía es el 80% y eso solo lo puede resolver el Gobierno Nacional, a ver cómo se resuelve el problema de las pérdidas técnicas".

Agregó el opositor que "las soluciones de energías renovables se presentan como alternativas viables para mejorar la eficiencia del sector" y, así mismo, señaló que "implementar programas de apoyo financiero para la instalación de soluciones fotovoltáicas individuales en los estratos uno, dos y tres".

A su turno, el senador José David Name, de La U, recordó que "este debate lo hemos hecho al menos 15 veces, Iván Duque regaló el mercado eléctrico de la costa y les asumió las deudas laborales y pensionales, y Juan Manuel Santos hizo una mala intervención de Electricaribe y la Costa perdió $12 billones".

Advirtió en este sentido que "no hay solución a corto plazo, porque mientras no tengamos suficiente oferta de energía los precios seguirán por las nubes, de los 2.500 megavatios que subastó Duque solo ha entrado el 15 por ciento".

Cuestionó en este punto que "los generadores hidráulicos son los que ganan billones, ganan con la Niña y con el Niño, cuánto no les hemos pagado por el cargo por confiabilidad".

Por lo que propuso "pagar la plata que se les debe a los distribuidores, no solo los subsidios sino la tarifa diferida que se ocasionó en la pandemia, hoy se deben más de $4 billones; coger los fondos Prone, Faer y Fazni para hacer las inversiones y no cargárselas al usuario. Y en la fórmula todos ganan plata, hay que impulsar las comunidades energéticas para ahorrarnos varios cobros que son muy altos en el Caribe y el Pacífico".

A su vez, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseveró que aunque está situación no es nueva "estamos en el peor momento de la historia reciente de este problema, el Caribe no puede permitir que nos sigan dilatando soluciones puntuales sobre este tema".

"Perdimos los Panamericanos, la APP del río, el Canal del Dique por el Gobierno, y estamos mamamos que se estén tirando la pelotica entre las diferentes entidades y queremos que se nos hable en español, así como fue el diálogo, y tengo que reconocerlo, franco, con el presidente Petro, aunque nos quedamos preocupados con sus soluciones efímeras".

Y puntualizó el opositor que "dentro de lo poco rescatable está plantear a la CREG un cambio en la fórmula de la energía en el Caribe, porque es ahí donde está el dolor del Caribe".

Este debate se dio tras una reunión de la Bancada Caribe y los gobernadores de la región en la Casa de Nariño con Petro a finales de febrero, de la que salieron tres planes: Cambios en la fórmula tarifaria, transición a energías y limpias y reforma de la ley de servicios públicos.

Al respecto, el presidente escribió en sus redes: "Toda la bancada costeña se ha unido para lograr la reducción de tarifas en el Caribe y el país. Proponemos tres grandes acciones: Cambio de la fórmula tarifaria en la CREG. La tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio; conferencia de alcaldes, gobernadores del Caribe, y fuerzas sociales para intensificar el plan de comunidades energéticas de energía limpia en el Caribe y cambiar aspectos de ley".