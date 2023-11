Exministros y expresidentes abren debate por eventual cambio de regla fiscal

Y el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, precisó que "mala idea sería volver a la equivocada propuesta de modificar la regla fiscal para con ello pretender una reactivación basada sólo en la inversión pública. Esto resta credibilidad a la política macroeconómica y no es mensaje de macro prudencia. A menos que como lo permite la regla fiscal, exista un hecho coyuntural y extraordinario como la pandemia del Covid-19 para enfrentar un choque inesperado con una suspensión temporal de ella. Asunto que no es del caso hoy. Envía una pésima señal a calificadoras de riesgo y mercados financieros internacionales con el riesgo de mover al alza la tasa de cambio (eventual nueva fuente de inflación) y elevar el costo del financiamiento público. Eso acota el espacio para la inversión pública y no lo contrario".

Agregó así mismo que "no es necesario dado el crecimiento en la inversión y gasto público que contempla el PGN ya para 2024 y el margen que permiten dos reformas tributarias con más ingresos para invertir en la economía. Las economías necesitan mover inversión privada a la par con la pública y el camino además de tasas más bajas es sobretodo certidumbre en los mensajes y derivado de reformas y mucha más seguridad. Las tasas deben garantizar un escenario de control de inflación y credibilidad de la política macro a mediano plazo. Como ha dicho el banco. Se necesita garantizar una política monetaria sostenible. Eso sí, es el momento más bien de acelerar la ejecución presupuestal que a nivel de gobierno central es tan malo como el peor momento de la pandemia y de los peores datos históricos. Ejecución, ejecución y más ejecución".

Y puntualizó que modificar la regla fiscal "envía más mensajes de incertidumbre y desconfianza y por ello deteriora aún más la inversión privada y cierra el espacio fiscal a la inversión por el sobrecosto del financiamiento. Mala idea".