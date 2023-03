Presidente Petro suspende el cese al fuego con el Clan del Golfo

El pasado miércoles Alfonso Prada, ministro de Interior, había dejado entrever que el Gobierno no cerraba la posibilidad de suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, que rompió ese compromiso en los últimos días durante un paro minero en la región del Bajo Cauca.

"No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio", expresó el alto funcionario a periodistas.