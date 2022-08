“Que por mérito y no por dinero un patrullero pueda ser general”: Petro

Así mismo, señaló el mandatario: "Si logramos que la juventud en el Catatumbo o en Tumaco pueda estudiar, habrá menos crimen", y advirtió que muchas veces "criminalizamos cosas que no deberíamos: un campesino que cultiva no es un criminal sino un campesino que no tiene más que cultivar, o un joven que consume y que debería tener un médico o sicólogo. (...) No hay que enfrentar al pobre sino a la organización poderosa. Vemos a los alias que caen día a día y que parecen campesinos, ¿pero dónde están los grandes lavadores de dinero".

Por su parte, el general Sanabria anunció la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de la Paz, CI3CP, para la prevención de la afectación a la paz, como crímenes de líderes y amenazas a comunidades.