Petro acusó a Duque de “sabotear” las reformas en el Congreso

Ante las acusaciones del jefe de Estado, el expresidente Duque salió a responder de manera tajante indicando que jamás ha promovido “golpes de Estado”.

“No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional”, dijo.

Y añadió: “Mis batallas han sido en Democracia y las he ganado con el voto popular”.

Asimismo, le recalcó al presidente Petro haber promovido bloqueos y vandalismos, pero además de supuestamente buscar una “ruptura institucional”.