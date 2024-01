Opiniones divididas sobre llegada de Aldo Cadena a la Nueva EPS

Y el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, coincidió en que "hoy el Gobierno Nacional logró que Aldo Cadena de quedara con la presidencia de la Nueva EPS. El señor Aldo Cadena fue uno de los artífices del descalabro financiero de Capital Salud en Bogotá cuando Petro fue alcalde. Ese personaje manejará la salud de 10 millones de personas.

De otro lado, el exviceministro de Empleo, Fredys Socarrás, señaló: "No comparto los juicios ligeros sobre el paso de Aldo Cadena en la Secretaría de Salud, si algo se le reconoce a @petrogustavo es la gestión social en Bogotá y entre ellos la atención en salud, sobre todo en las localidades más pobres. Estuvo menos de un año en la Secretaría, de agosto de 2013 a mayo de 2014. Sale a hacer campaña a favor de la paz de Santos. Y la auditoría evalúa el periodo de octubre de 2014 a mayo de 2016. No hay razón para descalificar, está preparado, conoce el sector y le dolerá no hacerlo bien".