Natalia Durán contó que sufrió abuso sexual por parte de su papá

Natalia confesó que este hecho la hizo sentir insegura con su cuerpo durante mucho tiempo.

“Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo”, expresó.

Añadió que después de la agresión sexual de su padre, fue nuevamente abusada por parte de dos miembros de su familia.

Ante esto, cientos de seguidores han expresado su apoyo a Natalia Durán y han compartidos sus propias historias de abuso a través de redes sociales.