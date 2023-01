“Estuve hasta el último suspiro”: esposo de Paula Durán

El compañero sentimental de Durán dijo sentirse desgarrado pues ella “era parte de su vida”.

“Se queda en mi corazón, en mi mente; más adelante me voy a reencontrar con ella, me enamoró, me cautivó. Eso es el amor”, dijo a través de redes sociales.

“Hemos unido corazones, ella hizo que mucha gente hiciera conversión y eso es ganar. Toca seguir luchando por esas tres motivaciones que tengo (…) tengo muchas fotos y videos, siempre la voy a recordar, fue una mujer maravillosa”, sostuvo Vega.

Concluyó enviando un mensaje de reflexión y reiteró el valor de los seres queridos. “Valoren a sus familias, valoren a sus esposos, valoren a sus hijos. En cualquier momento la vida te puede cambiar, gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado en este momento. A todas las personas que se unieron en oración y que aportaron su granito de arena”.