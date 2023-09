Programan cuatro jornadas de vacunación para más de 16 mil niños en el país

Este 30 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre son los días escogidos en los que los menores que no han sido vacunados contra Sarampión, Rubeola, Paperas, y Varicela, y de casi 17.000 más que no han recibido la tercera dosis para la prevención de Hepatitis A, DifteriaTétanos-Tosferina, Hepatitis B, Meningitis, Neumonía, Bacteriemia y Otitis por Haemophilus Influenza tipo B y Poliomielitis se pongan al día con sus esquemas.

La estrategia de intensificación también está dirigida a la prevención del cáncer de cuello uterino con la vacuna contra el virus del Papiloma Humano, y el riesgo de enfermar o morir por enfermedades prevenibles durante la gestación.

La entidad aseveró que estudios recientes realizados por autoridades de salud revelan que, el 80 % de niños y niñas, que no han recibido las dosis completas, se concentran en 82 municipios del total de 1.121 que tiene el país, y que el 50 % de los infantes que no tienen la tercera dosis de Pentavalente, se localizan principalmente en 13 municipios.