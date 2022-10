Diálogo antes que la fuerza pública: mindefensa sobre invasiones de tierras

También su copartidario Juan Espinal, puso de presente que "no podemos señalar a los ganaderos que salieron a defender sus tierras que son producto de su trabajo de muchos años, que son herencias de sus padres y sus abuelos, no podemos señalar a los colombianos de bien como si fueran paramilitares. Aproximadamente 10 mil hectáreas hoy tienen invasiones. Ojalá no termine esto en un conflicto entre ciudadanos de bien que quieren defender la tierra y otros que las invaden".

El representante de la Defensoría, Carlos Merchán, aclaró que "las invasiones no son un fenómeno nuevo pero de alguna manera se ha acentuado este año y han tenido como laboratorio lo que ocurre en el Cauca. Además, hay causas diferenciales, no son las mismas, y no es fácil articular la estadística. En este momento hay 188 casos identificados, y el 50 por ciento de las ocupaciones son por reclamar vivienda; no tierra. Pero en cualquier circunstancia la invasión es ilegal".