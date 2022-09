No vamos a inducir crisis en la salud, esta ya está en crisis: Corcho

También puso de presente que "hay enormes deudas de clínicas y hospitales de más de $20 billones. No hay un sistema de información claro que permita calcular la deuda, no se sabe qué pasa con estos recursos que salen de la Adres y de ahí no se sabe qué pasa. (...) No nos pidan que resolvamos problemas que no resolvieron gobiernos anteriores, y lo paradójico es que sean los mismos que estuvieron ya antes aquí".

Aclaró aquí que no se está buscando crear una crisis en el sector, porque la crisis ya existe: "Han dicho que vamos a inducir una crisis de la salud, pero la salud ya está en crisis, que heredamos. Tenemos serios problemas con los cálculos en que se indujo una inequidad en el país que nos costó vidas, porque por ejemplo las mortalidades infantiles son tres veces superiores en zonas alejadas, y esa crisis no la vio el anterior gobierno. Y en 2022 108 mil madres gestantes no reciben control prenatal, ¿ese es el mejor sistema de salud del mundo?