Ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, no se posesionará este jueves

El director del Dapre agregó que no tiene más conocimiento de lo que está sucedido y todo lo demás son decisiones del mandatario "no tengo más información, solo el Presidente sabe lo que está pasando. No puedo decir de cambios ni nada. Lo que sé es que el Presidente emitió en Twitter nombrándola y puede que no esté pasando nada. No tengo mayor información", sostuvo a la ‘W Radio’.