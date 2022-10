Menor recibió trasplante de corazón humano luego de tener uno artificial

En cuanto al procedimiento, se supo que la joven ingresó al quirófano alrededor de las 6:00 a. m. con el objetivo de extraer su corazón artificial y, posterior al procedimiento, se empezó a trasplantar el corazón donado a las 7:30 p.m.

Luego de percatarse que su corazón latía con normalidad —después del trasplante— salió de cirugía. Karol Mariana contó que fue difícil no tener el corazón artificial. “En un momento lo tenía y al otro ya no. A las 2:00 a.m. me levantaba llorando, buscando la maleta, porque no la encontraba y fue duro”.

Por último, la madre de la joven expresó agradecimiento a la persona que quiso donar el corazón humano pues ahora su hija llevaría otro estilo de vida.

“De verdad valoro mucho esa mamá que me dio la oportunidad de que mi hija esté acá conmigo. ¿Qué más puedo decir?”, puntualizó.