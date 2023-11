Horror en el Darién: 397 personas han sido abusadas en 2023

"A mí me dieron golpes en las piernas con una paleta que cargaban ellos, porque a quienes no teníamos dinero nos maltrataban. Y quienes decían que no tenían y les revisaban y sí tenían algo, salían más perjudicadas. Decían: ‘ah, sí tiene’ y las violaban. Vi que muchas fueron violadas. Las vi salir desnudas y golpeadas. Te agarran entre una, dos y tres personas y te violan y atrás viene el otro y te vuelve a violar y, si gritas, te golpean”, contó una mujer venezolana.

Sin embargo, la mayor preocupación de la organización es que el subregistro de casos es mucho mayor.

“No todas las personas que viven violencia sexual reciben atención oportuna debido al estigma contra las víctimas que envuelve esta forma de violencia, a las amenazas de los perpetradores, las formas de violencia sexual que no se reconocen como tal y a que las personas no se sienten seguras para pedir ayuda. Además, por el temor a procesos administrativos revictimizantes que retrasan su camino hacia el norte del continente”, explica Carmenza Gálvez, nuestra coordinadora médica de la misión Colombia – Panamá.