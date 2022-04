Asesinan a dos menores y dos adultos en Tame, Arauca

“Hace un momento llegaron los familiares a Tame, me dicen que los atacaron dentro del vehículo, que fue a mano armada. Tenemos cuatro personas asesinadas, dos adultos, dos niños. También hay dos heridos. Me dicen que es muerte violenta, todavía no hemos detallado qué tipo, pero una de las personas está heridas grave en Saravena. La otra aquí en Tame", indicó Juan Carlos Villate a ‘Blu radio’.

Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales.

Se conoció que el automotor, en que se encontraban las víctimas, transportaba a nueve personas.