Procuradora reitera ante la Corte que la Ley de Paz Total es inconstitucional

"Aunque algunas disposiciones de la Ley de Paz Total hablan de la protección de los derechos de las víctimas en abstracto, lo cierto es que al regular en concreto la concesión de beneficios en favor de los voceros paz, no establece que las víctimas puedan participar en los procedimientos respectivos. En ese sentido, los afectados por crímenes graves no tienen la oportunidad de ser escuchados para que el Gobierno y los jueces valoren la proporcionalidad de las medidas en términos de no repetición”, precisó Cabello.

Por ello, dijo, se está entonces ante una omisión injustificada del legislador que contraviene los mandatos constitucionales que imponen la transversalidad de la reparación de las víctimas en esta clase de acercamientos.