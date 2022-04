“El resultado en la haya es positivo en lo fundamental”

El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, Manuel José Cepeda, le dijo a EL HERALDO que en el más reciente fallo de este tribunal, ante la demanda de Nicaragua, “Colombia obtuvo resultados positivos en los temas fundamentales y Nicaragua perdió en más de 10 pretensiones, incluidas las más importantes”.

Managua, agrega el ex presidente de la Corte Constitucional, no pudo lograr, por ejemplo, “que la Corte sostuviera que Colombia debía reconocer formalmente el límite fijado en el fallo de 2012 y ajustar su derecho interno para que no pudiera sostener que necesita un tratado para modificar los límites marítimos” o “que se declarara que Colombia había violado los derechos de Nicaragua en virtud de las declaraciones de sus presidentes y ministros en el sentido de que el fallo de 2012 es inaplicable en el derecho interno si no se celebra un tratado que modifique los límites”.