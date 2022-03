Duro relato: madre denuncia que su hijo murió tras presunto caso de bullying

“En principio no me informaron de este golpe ni reportaron al seguro que estamos pagando allá. Ese día él me dijo: ‘esos niños son muy cansones y estaban jugando y me tiraron la puerta’, pero no me mencionó que había sido fuerte”, contó Garzón.

No obstante, al otro día del incidente, el 15 de febrero, el pequeño no aguantaba los dolores de cabeza, al parecer, producto del golpe. Además, no pudo asistir al colegio por los mareos, taquicardia y la fiebre que obligaron a su mamá Diana a llevarlo en diferentes oportunidades a la clínica.

Días después, la situación empeoró, pues Garzón tuvo que llevar a su hijo a urgencias: “El 3 de marzo, después de varias veces en urgencias, el niño perdió la movilidad de los miembros superiores. Ahí por fin le hicieron una tomografía y lo remitieron de inmediato a la UCI del Hospital Infantil, donde le hicieron dos cirugías, pero no lograron salvarle la vida”, narró la madre del menor.