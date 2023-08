No es casar peleas, es hacer observaciones prudentes: Velasco a gobernadores

En diálogo con Blu Radio, Velasco explicó: “Uno de los reporteros me hizo una pregunta diciendo: ‘Oiga, entonces usted está diciendo que los gobernadores tienen candidatos’ y yo respondí, incluyéndome: no seamos hipócritas, todos los que estamos en la vida pública tenemos nuestro corazoncito y queremos que alguien gane. Los dirigentes políticos en elecciones tenemos candidatos, hacia eso me refería”.

Velasco en la entrevista admitió que el llamado de los gobernadores por la inseguridad es legítimo, pero que es “injusto e irrespetuoso” con la Fuerza Pública que se esté diciendo que no se está haciendo nada para evitar la violencia.

“No es casar peleas, es hacer observaciones que me parecen prudentes. Decir que hay violencia porque el Gobierno está intentado hacer una política de paz total no me parece justo ni con el presidente ni con el Gobierno y yo tengo que explicar, porque si dejo que eso coja fuerza, el ciudadano creerá que eso es cierto y desprestigiará una política que para nosotros es fundamental”, dijo.

Asimismo, aseveró que no se trata de estar generando polémicas por declaraciones de uno o de otros actores políticos. Añadió que no es “entrar en un concurso de descalificaciones ni de tratar de demostrar quién es más macho que el otro o quién se amarra o no los pantalones”.

También explicó que la política de paz total va más allá porque trata de golpear a los grupos armados en “donde más les duele, que son las finanzas”.