El intenso debate que le espera a la reforma a la salud

Augusto Galán, médico y director de Así Vamos en Salud, señaló que ha habido avances significativos muy importantes en la satisfacción del derecho a la salud con el sistema que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, sin embargo, indicó que hay varias cosas que no terminan de convencer como que se haya logrado una cobertura universal pero no un acceso oportuno y satisfactorio a la salud.

“No hemos podido resolver la situación de la oferta de prestación de servicios, tenemos debilidades en talento humano y en la pertinencia de su formación. No estamos formando el talento humano que el sistema de salud requiere y necesita, así como también no estamos distribuyendo bien ese talento en todo el territorio nacional”, dijo.

Señaló que el talento humano se está concentrando únicamente en las ciudades capitales y no hay una repartición equitativa en el país. Otro de los retos que existen –contó– tiene que ver con la infraestructura tecnológica y física en salud que muchos territorios carecen.

“El panorama actual en salud es claro /oscuro. Hay grandes avances importantes que se deben mantener y proteger pero con unos retos en materia de equidad en el acceso al servicio de salud, sobre todo en las zonas rurales”, refirió Galán.

Por otro lado indicó que la nueva reforma que se plantee no puede reducirse a simplemente al tema de la eliminación de las EPS. Precisó que debe haber mayor claridad sobre el articulado que se propone y lo que representaría eso para el sistema, quién asumiría las funciones qué actualmente cumplen estas entidades y cómo se llevaría a cabo todos estos procesos.

En el tema de financiamiento del sector salud sostuvo que hay que entrarlo a revisar con mayor profundidad y análisis más allá de la actualización de la unidad de pago de capitación que se hace cada año. “Hay que analizar si realmente son suficiente los recursos para el plan de beneficios y las atenciones que se han definido que los colombianos van a recibir”, dijo.

“Borrón y cuenta nueva no debería ser el propósito de una reforma. Volver al día cero de la creación y a unos escenarios que ya hemos superado no parece ser la respuesta adecuada a este momento. Aquí ha habido 30 años de experiencia y conocimiento, la reforma que se plantee debe ser discutida de manera amplia con todos los actores del sistema de salud y se debe tener en cuenta los agentes que la componen, cosa que no ha ocurrido en este momento” puntualizó.