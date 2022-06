Las acciones para la no repetición del conflicto que se oyeron en B/quilla

En el Cubo de Cristal, de la plaza de La Paz, en el corazón de Barranquilla, más de 50 mujeres víctimas de violencia durante el conflicto armado expusieron sus testimonios y lanzaron una serie de recomendaciones con la intención de que la guerra en el país no se repita.

Las sugerencias fueron expuestas ante representantes de las diferentes entidades del Estado y tomadores de decisiones en los territorios para que estas sean incluidas en sus diferentes acciones de política públicas para que estas ayuden a ponerle fin, definitivo, a la violencia contra las mujeres en Colombia.

“Debemos construir un currículo donde se enseñe la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la defensa del medio ambiente, la vida y la dignidad de las mujeres”, expuso Gladis Yolanda Montes Ovalles, del departamento de Arauca.

Las mujeres hicieron demanda de justicia e igualdad, además de seguridad en los territorios, además de permitir la participación de las mujeres en los diálogos que conlleven la construcción de un país en paz.

Entre tanto, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, señaló que la entidad se compromete a acoger las recomendaciones para que no haya amenazas ni que naturalice la desaparición de personas.

“Asumo con compromiso de que la búsqueda a las personas Lgbtiq+ se va a visibilizar. La búsqueda debe ponerse al lado de la verdad y responder las por qué están desperdiciadas”, dijo Monzón, quien añadió que está es “una apuesta ética y política que se debe trabajar decididamente por la no repetición”.

“En particular, nos comprometemos con hacerle frente a la normalización de la desaparición forzada de jóvenes, que aún hoy continúa”, aseguró la directora de la Unidad de Búsqueda.

Por su parte, la magistrada Reinere Jaramillo, coordinadora de la Comisión de Género de la JEP, reconoció “la grandeza “ y “la dignidad”, de las mujeres que participaron en el evento.

“No hay un futuro posible si no hay paz. No hay paz, si no hay verdad (...). La paz y la verdad no pueden avanzar en este país sin nosotras las mujeres. A ustedes nuestro reconocimiento y gratitud”, dijo la coordinadora.

La magistrada Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la JEP, manifestó que el proceso que se viene trabajando con la Comisión no se va a perder (...). “Tenemos que acoger el informe final y sus recomendaciones y lograr que se hagan realidad”.

“Desde la JEP tenemos un compromiso: Honrar esa apuesta que hizo el Acuerdo de Paz de que las mujeres, niñas y adolescentes y la población Lgbti sean el centro del Acuerdo”, dijo la magistrada.

Por su parte, Viviana Palacios, mujer de la organización Yo Puedo, del Meta dijo que los jóvenes están dispuestos para trabajar por la no repetición del conflicto. “Somos de la generación que nació en medio de la guerra, pero no vamos a ser herederos de esa barbarie”, manifestó.

En medio del evento, Luz Marina Giraldo Mora, excombatiente de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, intervino en uno de los paneles haciendo un pedido de perdón a las víctimas del conflicto.

“Sé que 53 años de guerra no se va borrar de la noche a la mañana. La violencia nos dejó heridas de en el cuerpo y en el alma, pero estas deben recordarnos que está guerra no se puede repetir”, dijo Giraldo.

Manifestó que desde que se acogió al Acuerdo “no he podido tejer esos lazos” con su familiar y eso le permite comprender que así está el país en la actualidad.

“Yo no estoy dispuesta a entregar a ninguno de mis hijos para la guerra, es por eso que debemos comprometernos con el futuro. Los más de 300 firmantes que han sido asesinados desde 2016 estaban comprometidos con la paz, es por eso que urge que sumamos esfuerzos para poner fin a esto que sigue ocurriendo”, expresó la mujer.