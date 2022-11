La tarea que se ve viene con el Plan de Desarrollo de Petro

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sostuvo en EL HERALDO que “lo que queda en incertidumbre es cuál es el efecto que van a tener entonces los llamados diálogos regionales vinculantes, de los cuales ya se han desarrollado varios y faltan otros más. En estos diálogos se presentan multitudes, tumultos prácticamente de gente que solicita, como es apenas natural y esperable, que se les incluya en gastos que sus comunidades reclaman con urgencia: ¿cómo se va a hacer el filtro de esas solicitudes? ¿Se van a incluir todas ellas? ¿Se va a hacer un filtro por el Departamento Nacional de Planeación?”.

Aunque, resume el también ex ministro de Agricultura, “las bases del Plan de Desarrollo lucen interesantes así uno no esté de acuerdo con muchos de sus puntos de vista, a mi modo de ver es el primer documento serio completo que pone sobre la mesa la administración Petro, pero cómo se va a compaginar eso con los resultados de estos diálogos regionales vinculantes, porque la palabra vinculante es muy importante: es un mandato de la comunidad para que se incluyan en la ley del plan sus directrices, si no no se llamarían vinculantes”.

Y concluye Restrepo que le llama la atención que en el plan “se reclama una mayor participación del Estado, un mayor estatismo: hay una creencia de que el Estado lo puede hacer todo, cierta distancia con el sector privado, pero aún así las bases de más de 200 páginas son un documento serio”.