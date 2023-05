Juez niega preclusión en caso del expresidente Uribe por soborno

La jueza 41 penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, ordenó no precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de falsos testigos.

Según el despacho, el expresidente podría ser llamado a juicio por este evento, decisión que recae en la Fiscalía General de la Nación.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, aseguró el senador.

Cabe recordar que la solicitud de preclusión fue realizada por parte de la Fiscalía bajo la premisa de que no existen pruebas suficientes para vincularlo a una investigación por presión a testigos.

"(...) contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe", señaló el despacho.