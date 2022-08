Nunca entendí por qué el presidente no habló con líderes de la Minga: Santos

“Nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con los estudiantes, con los dirigentes sindicales, o con los líderes de la Minga que vinieron hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. Nunca entendí, se habría evitado muchos problemas”, indicó Santos.

El exmandatario también aseveró que aunque con la llegada del nuevo Gobierno existe esperanza para la implementación del acuerdo, exigirá que se cumpla a la medida.

Asimismo, Santos señaló que el capítulo étnico en el Gobierno saliente fue totalmente ignorado en los últimos cuatro años. Aseveró que las mismas comunidades indígenas le han informado que el acuerdo de paz no ha sido totalmente cumplido.

“Tengo que ir a la Sierra Nevada a devolver el bastón que me dieron las comunidades hace cuatro años, que les prometí que se los devolvería. Seguramente me dirán que siga con el bastón, porque en estos años no ha pasado nada”, finalizó.