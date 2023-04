Juan Guaidó llegó a pie a Colombia por posible orden de captura

Este lunes, el opositor venezolano aseguró que “el los últimos días, el régimen ha elevado nuevamente las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", subrayó.

Sobre la conferencia sobre Venezuela, Juan Guaidó dijo que espera que “pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa negociaciones en México (oficialmente paralizada desde noviembre de 2022) y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas".

Sin embargo, Leocenis García, uno de los líderes de la oposición venezolana, afirmó en ‘Blu Radio’ que si bien el expresidente interino mencionó que participará en la cumbre, lo cierto es que en este momento está saliendo de Colombia y no puede mencionar a qué país irá, por lo que no iría a la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro.