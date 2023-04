Guaidó tenía la intención de hacer ruido: canciller

"El señor Juan Guaidó pasa la frontera sin conocimiento de Colombia, se ha estado tratando de averiguar por dónde, pudo haber sido por Paraguachón, no fue por cucuta. De manera sorpresiva se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce, que va a participar en un plantón, naturalmente Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido, y finalmente se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo que permitió que Migración se acercara y le pidiera que pudiera ser conducido a El Dorado a efectos de su salida del país", dijo el jefe de la cartera diplomática a periodistas.

Agregó que en este proceso "fue acompañado por agentes de los EE. UU. y el pasaje fue suministrado por ellos. Había que aplicar la ley, Migración no se podía quedar quieta. El interés de los EE. UU. era que el acto de hoy fuese absolutamente transparente y completamente exitoso. Curiosamente él demuestra con algo que hizo su señora que hubiera podido venir perfectamente tranquilo: la última vez que la señora Guaidó viajó de su país a Colombia fue el 2 de julio de 2022. Él no tenía restricción para salir del país, no tenía que hacer lo que hizo, se ve que había la intención de hacer ruido por decir lo menos, nunca supimos que él estaba en Colombia hasta tanto él no lo deja saber, aquí no se le han cerrado las puertas a nadie, este no es un pais que expulsa sino que busca que se cumpla la Constitución y la ley. La de ayer fue una acción preparada con EE. UU., con esa colaboración que se traduce en el interés que tiene de que el certamen de hoy sea plenamente exitoso".