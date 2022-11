Juan Daniel Oviedo reveló cuánto ganaba como director del Dane

En una entrevista con la revista BOCAS, señaló que actualmente cuenta con tres trabajos: presentador de un segmento en Noticias RCN, consultor y asesor, además de preparar su camino como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Me estresa que ese reconocimiento que hay alrededor del Dane siga. Las verdaderas transformaciones se construyen con relevos. No pueden ser de una persona. Para mí, esto es como la cuota inicial de un cambio. Pero no voy a ser el caudillo de eso. No quiero ser el viejito que dio cifras durante veinte años”, dijo Oviedo sobre su salida del Dane, citado por EL TIEMPO.

Una de las revelaciones en la entrevista tiene que ver el sueldo que devengaba como director del departamento de estadísticas. El economista aseguró que mientras dirigía el ente formaba parte de la mínima población que percibía un sueldo mayor a 10 millones de pesos mensuales.