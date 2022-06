“Todos saben con quiénes no estoy dispuesto a trabajar”: Juan Carlos Pinzón

El embajador de Colombia en Estados Unidos y ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó este lunes las razones de su renuncia el pasado domingo una vez se conoció el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales.

"Hay un tema de principios y de valores, es importante prestar un servicio pero estar alineado con los principios y me pareció pertinente ofrecer mi renuncia", dijo el funcionario diplomático a la emisora capitalina 'W Radio', agregando que su dimisión se dio inmediatamente "porque las señales importan y todos saben mis principios y valores y con qué tipo de personas estoy dispuesto a trabajar y con cuáles no. No comparto lo que representan quienes van a ejercer la autoridad, pero les deseo lo mejor y que al próximo gobierno le vaya muy bien".