Nueva denuncia de caso de abuso sexual en transporte público en Bogotá

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre entre la 1 y 2 de la tarde cuando se trasportaba en la ruta 129 con destino al barrio Juan Rey en Bogotá.

La mujer estaba ubicada en la parte de atrás al lado de la ventana y “en ese momento el conductor dejó subir a alguien por la puerta de atrás”. Posteriormente, el sujeto se sentó al lado de la joven, a pesar de que había más puestos, e intentó intimidarla.

“Se me hizo muy sospechoso. Luego puso las dos manos en la silla y me acorraló contra la ventana. Quedé en shock. Contra la ventana me dijo que por mi bien mejor no hiciera nada y me quedara quieta”, contó.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sujeto la abusó y dijo sentir tanto miedo que no pudo hablar. “Nunca en la vida me había sentido tan vulnerada”, reveló la joven.