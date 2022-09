Rodríguez Zapatero destaca papel de Latinoamérica en la paz total

Agregó en este sentido que Latinoamérica debe unirse para impulsar la paz mundial, pues es una región que "afortunadamente hace tiempo que no conoce guerras, que ha decidido no intentar la carrera nuclear y no se ha posicionado en los conflictos bélicos de una manera activa y beligerante".

"Si esto une al continente a favor de la paz, este es un continente que puede dialogar (...) Tiene una posición de privilegio y una responsabilidad histórica, para ello hay que unir Latinoamérica, integrarla", expresó, y subrayó que la región puede ser "el gran vehículo contemporáneo" para construir la paz mundial.