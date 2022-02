Jhonier Leal pagaría una pena de 26 años de prisión por doble homicidio

Recientemente se conoció una denuncia del abogado Montaña, en la que afirma que Jhonier Leal ha llamado a sus familiares desde la cárcel, entre ellos a sus tías, hermanas de Marleny Hernández, para que revoquen el poder que le otorgaron al jurista para que las represente como víctimas.

“Con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía General de la Nación como quiera que he solicitado que le imputen el delito de tortura, lo cual implicaría un aumento de la pena”, dijo el abogado.

Asimismo el penalista cuestiona al ente de control y califica como “aberrante que permita este tipo de revictimización con el único propósito de sacarme de este proceso”.

Cabe recordar que recientemente, el pasado 28 de enero, el jurista denunció también que el confeso autor del crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández ha estado usando un celular desde su celda y realizando llamadas.

Montaña cuestionó la seguridad de los calabozos del Búnker de la Fiscalía y se dirigió al fiscal del caso: “Le pregunto ¿quién autorizó al señor Jhonier Leal para que tuviera el celular? ¿A quién está llamando y con qué propósito?”.