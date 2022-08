JEP abre macrocaso 08 que investigará hechos cometidos por la fuerza pública

De acuerdo con la JEP, a través del caso 08, se investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019. Es decir, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’, victimización de miembros de la Unión Patriótica, o que no están siendo investigadas en los casos territoriales.

Así las cosas, los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. "Estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP", señaló la jurisdicción.

Así mismo, la JEP aseguró que "al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia".