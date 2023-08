“No nos pesa una soga en el cuello para aprobar las reformas”: Iván Name

Adicionalmente, para dar un parte de tranquilidad a los empresarios que, como se mencionó anteriormente, se han mostrado preocupados y consideran que sus sugerencias no han sido o no serán tenidas en cuenta, aseguró: “A nosotros no nos pesa una soga en el cuello del presidencialismo”.

“Vamos a hacer las reformas con equilibrio y con la decisión de la nación. No nos mueve nada distinto al interés nacional”, agregó.

Finalmente, el congresista envió un mensaje a los ciudadanos, a quienes garantizó que asumirá como se debe la agenda relacionada al análisis de las reformas, sin prisas ni demoras.