Nuevo audio de Iván Márquez revelaría encuentros con comisionado de paz

El canciller Álvaro Leyva se pronunció el pasado 14 de julio respecto a la supuesta muerte del máximo jefe de esta guerrilla y señaló que era posible que este estuviera vivo.

“Lo que yo le quiero decir es que se manifestó, nunca se comprobó, no hay acta de defunción, no hubo día de entierro”, alegó Leyva en una entrevista este viernes con ‘Caracol Radio’.

En otra entrevista con la emisora ‘Blu Radio’ también indicó que: “la confirmación no se ha hecho, hay una noticia de un medio que no se confirmó (...) No me sorprendería que 'Iván Márquez' esté vivo”.