Juan Fernando Petro habría ofrecido amnistía a narco a cambio de dinero

Juan Fernando Petro, ante estas acusaciones, respondió desconocer a Restrepo y aseguró que nunca se reunió con él ni con algún extraditable, por lo que desmintió haber realizado esta oferta. Sin embargo, no descartó que otra persona hubiese actuado en su nombre sin su autorización.

“No tengo ni idea de que se trata y quién es ese señor Eduardo Restrepo”, respondió Petro en diálogo con Univisión y pidió que el abogado identifique a la supuesta tercera persona que habría realizado la oferta de amnistía a cambio de dinero.

“Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos”, agregó en diálogo con el medio citado.