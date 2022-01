“La empresa decía que era show mío”: habla víctima de acoso sexual en Koaj

Juana Camila Pérez, exempleada de Koaj y quien denunció acoso sexual y laboral, manifestó que la compañía fue "negligente" con su caso y que no atendió a varios de sus llamados.

Indicó que la abogada de la empresa, persona a la que fue remitida, trató de intimidarla en las conversaciones que tenían y que refirió en más de una ocasión que solo eran “berrinches” y “shows” de la denunciante.

“Varias veces iba y me enviaban con la abogada de la empresa para adquirir temor. Nunca hicieron nada, muchas veces solicité que realizaran comités de convivencia y nunca los efectuaron. También pasé varios derechos de petición a la empresa, me los recibían pero no los respondían. La empresa fue completamente negligente”, dijo Pérez a este medio.