Hicieron todo eso porque es mi hijo: Gustavo Petro sobre el caso de Nicolás

En cuanto a la actual situación por la cual está atravesando su primogénito, Nicolás Petro, el presidente dio diversas declaraciones, entre ellas que se coloca en los zapatos de su hijo y se compadece del “difícil” momento por el cual está atravesando.

El mandatario se refirió primeramente al matrimonio que Nicolás sostuvo con Daysuris Vásquez, ahora su exesposa, y señaló que, si hubiese sido su caso, también le habría afectado ser “traicionado” por la persona que un día amó.

“Me pongo en sus zapatos, porque si a mí me hubiera pasado algo así, o sea me enamoro, me caso y ¿mi amor me traiciona? Así ya haya desaparecido el sentimiento, pues me parece terrible. ¿Cómo puede? En un sentimiento en donde hubo amor, así desaparezca, ¿Cómo se puede volver en su contrario? Pues sí, esa es la realidad. Pero, vivir una experiencia así debe ser muy difícil. Yo me pongo en ese lugar”.

Adicionalmente, en lo que respecta al proceso disciplinario que hoy está siendo procesado en la Fiscalía contra Petro Burgos, el jefe de Estado aseguró que una de las principales razones por las cuales se le ha dado tanta importancia al caso no es por los hechos en sí mismos, sino porque se trata de su hijo.

“¿Por qué hicieron todo eso? Porque era el hijo del presidente. O sea, es por mí. No es por él o por ella o por las personas que están ahí vinculadas. Es por mí. Y entonces yo estoy produciendo daños”, dijo el mandatario.

Pero, además, aseguró que detrás de todo esto estaban las manos de personas que querían hacerlo quedar como un “delincuente”.

“No es un episodio fácil. Ahí hay algo más. Yo siento que (están involucradas) las personas que están detrás de la estrategia de ver que Petro es un delincuente y entonces ver cómo lo tumban”, dijo.

Y agregó: “El sistema demostró lo que es. Me querían llevar preso. Eso es algo que quiero saber: ¿Cómo era que estaban haciendo? Yo lo intuyo, pero Macaco acaba de confesarlo. No sabía que el paramilitarismo estaba metido en esa intención, siempre se lo atribuía a la dirigencia de Cambio Radical”.

Finalmente, respecto a la reciente visita que le hizo a Nicolás en el Atlántico, Petro señaló: “Mi hijo tendrá su mecanismo de defensa, tendrá sus instrumentos, los abogados no sé qué dirán. No sé en todo ese proceso truculento qué hubo. Lo sufrí, no dije nada, pero fue truculento y no quiero pronunciarme públicamente sobre eso. No quiero entrar a las honduras de ese tipo de proceso. Lo visité, obviamente, como papá. También fui vigilado en el tema”.