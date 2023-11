Petro dice que en el 2024 se congelarán los altos salarios del sector público

"¿Cómo manejamos esto para que el golpe no sea mortal para la economía? Es la tormenta perfecta, no debió haber sucedido, si es en derecho el fallo o no, me toca acatar. El presidente defiende un Estado de Derecho que ayudó a construir en la Constitución del 91", agregó.

En este punto se preguntó: "¿Cómo impacta esto sobre la partida inversión, que es de donde se financia la infraestructura? Habíamos hecho crecer la inversión pública, de 80 a 96 billones, lo que se ve recortado, y uno no quiere golpear la inversión sino que hay que golpear el funcionamiento, que es básicamente Ejército y Policía, debilitando la seguridad, o altos salarios, que no da para recuperar la cantidad. Entonces no sé cómo pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, y será en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etcétera. Nos toca congelarlos, lo que ayudará en parte, y nos toca aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública".