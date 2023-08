No existen acusaciones de corrupción en EE. UU. por Odebrecht: Grupo Aval

Señala el escrito que las acusaciones por corrupción relacionadas con Odebrecht solo son en contra de un ex ejecutivo de Corficolombiana, que se trata del ex presidente de esa corporación, José Elías Melo Acosta, aunque no es nombrado directamente en la misiva.

Hay que recordar que el Grupo Aval y Corficolombiana fueron multados y deberán pagar una suma cercana a los US$ 80 millones luego de haber aceptado su responsabilidad en la entrega de sobornos para la adjudicación de la construcción de la Ruta del Sol II.

“Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC”, se lee en un comunicado del pasado 10 de agosto de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Esta sanción se sumó a los 40,6 millones de dólares que impuso el Departamento de Justicia.

El comunicado tiene que ver con el caso de la Ruta del Sol II en el que, según la SEC, se evidenció un plan para pagar millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de Colombia con el propósito de obtener una prórroga del contrato. En este proceso se acusa a la empresa de conspiración para violar la disposición antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.