Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

A su vez, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, puso de presente sobre proyectos concretos incluidos en el Plan que "la doble calzada denominada la vía al mar, Barranquilla - Cartagena, está en el orden de más del 50% de ejecución y ese es un filón generador de empleo porque ayuda al turismo”.

Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, criticó que el PND "tiene muy pocos indicadores, y lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se mejora”.

Y su copartidario, el senador Carlos Meisel, se sumó en los cuestionamientos: "Preocupan temas como la diversidad conceptual en el Gobierno, y eso dificulta la confianza para otorgar facultades y se ve la ausencia de proyectos claves, y la problemática con los sobrecostos de la energía en zonas de la patria”.