Gobernadores hacen llamado a aceptar resultados de la segunda vuelta

“La invitación de los gobernadores de Colombia, desde la Federación Nacional de Departamentos, es que el próximo domingo salgamos a votar a conciencia en defensa de la patria y la democracia; es lo que nos reclama el país y es nuestra obligación como ciudadanos. En momentos como estos no debemos perder de vista lo avanzado. Lo hecho hasta ahora nos ha permitido la construcción de una nación democrática. Salgamos a expresar nuestra voz a través del voto, pero lo ganado no puede hacer que dejemos de ver lo pendiente, las desigualdades que hay que acortar, las oportunidades por crear y la necesidad de lograr que el desempleo sea una cifra cada vez menor, que los emprendedores lo sean por vocación y no por necesidad”, dicen los gobernadores.