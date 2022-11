“Le pedimos a la Nación $2 billones para el agua potable en Santa Marta”

"Es la primera vez que venimos a una comisión del Congreso a hablar y pedir que nos escuchen e incorporen el clamor del Magdalena y Santa Marta en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y en las adiciones presupuestales, porque esto se trata de derechos que se materializan con recursos públicos", dijo el mandatario departamental.

Explicó en este sentido el citado que "Santa Marta tiene una paradoja: la primera ciudad fundada en Suramérica por los españoles carece de agua para abastecer a su gente y a los turistas, y tiene una ley especial que incorpora un plan estratégico de desarrollo con el primer proyecto dedicado al abastecimiento de agua a la ciudad, y el expresidente Iván Duque la hizo con arreglo a una acción popular, pero el gobierno anterior no asignó los recursos que dice la ley no suscribió convenios con el distrito, y los recursos privados están represados porque no hay disponibilidad de servicios, porque la fuente hídrica se ha agotado. El sistema hídrico de Santa Marta se basa en un sistema de pozos y la captación de ríos que han ido agotando su propio caudal incluso ambiental, y es así porque la ciudad ha tenido tres ingresos demográficos, el propio, el de desplazamiento y la migración venezolana".

No obstante, advirtió Caicedo que "sí hay solución: estamos buscando 3.500 litros de agua por segundo, y en la ciudad hay 800 litros en sequía y 1.500 en invierno, es decir debemos buscar 2.500 litros en nuevas fuentes. En el tío Buritaca se captan hasta 900 litros y en Guachaca hasta 2.400 litros, no va a haber Intervención sobre los sistemas naturales o la Sierra Nevada, hemos cuidado que este proyecto preserve esta zona. El proyecto tiene un presupuesto de $2,2 billones, se supone que el proyecto iba a estar listo hace tres meses pero se entregará en la segunda semana de diciembre, y esperamos que sea aprobada por el Ministerio de Vivienda para que pueda recibir asignación presupuestal".

Así mismo, agregó, que la solución integral pasa por el hecho de que "hay que cambiar las redes de acueducto y alcantarillado de Santa Marta porque con más presión se van a impactar los sistemas de red de acueductos y se incrementarán las pérdidas y esto le va a asignar un ahorro a la gente, porque todos usan motobombas y compran agua en carrotanques en la ciudad. Entonces la solución definitiva oscila entre $6 billones y lo que les pedimos es menos de $2 billones, porque los otros recursos deberemos buscarlos con recursos propios o vía tarifas".

Finalmente, cuestionó el gobernador: "Llevamos 11 años al frente del destino de la ciudad, y los que van a Santa Marta notan la mejora en la infraestructura y todo lo que hacemos es con nuestras propias capacidades, porque no recibimos un peso de la Nación. Nos entristece que esos grandes recursos no pasan por Magdalena ni Santa Marta, y estamos clamando por recursos, porque el gobierno anterior en tres años no dirigió un peso, porque estaba gobernando allá un proceso progresista, y les pedimos que nos acompañen en esta causa para celebrar los 500 años de Santa Marta con agua potable.