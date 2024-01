Está desesperado por cuenta de sus escándalos: Barbosa responde a Petro

Luego que, desde el Pacífico, el presidente Gustavo Petro arremetiera contra el fiscal Francisco Barbosa, el jefe del ente acusador decidió responder a sus acusaciones.

Lea también: “El fiscal va a intentar coger presos a varios ministros”: Petro

El primer mandatario mencionó que "el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quiere cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí, y me importa un comino, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados”.

"Algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo a la mafia en Colombia y no los investigan", agregó.

Como se sabe, el presidente Petro y el fiscal Barbosa han tenido duras diferencias. Luego de los señalamientos, el jefe del ente acusador habló con Blu Radio y aseveró que sus declaraciones no son solo una amenaza en su contra, sino también en contra de la rama judicial.

"Las declaraciones de Petro son una amenaza directa contra mí y contra la rama judicial. Las declaraciones son irresponsables y desafortunadas. Desdicen de su rol de presidente de la República y de su respeto a la institucionalidad colombiana”, puntualizó.

Le puede interesar: Mindefensa evalúa con el Eln el cese al fuego vigente hasta este enero

En diálogo con la revista Semana, el fiscal Barbosa señaló que "estamos frente a un presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y, entonces, nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo (Nicolás Petro) y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de la presunta financiación ilegal de su campaña".

Y criticó la situación actual del país: "Debo decir que el presidente no pudo beneficiar a los narcotraficantes durante mi administración, ya que nos negamos a levantar las órdenes de captura de narcos pedidos en extradición. Tampoco pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Al presidente se le salió el país de las manos. La inseguridad está desbordada”, dijo.