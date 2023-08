Fiscal responsabiliza al Gobierno por lo que le pueda pasar a él y su familia

“Yo responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia. No he recibido ni siquiera una llamada del presidente”, señaló Barbosa en diálogo con Caracol Radio.

Asimismo, denunció que el Gobierno estaría ocultando información respecto a los movimientos financieros que la organización subversiva hace para subvencionar atentados.

"La UIAF le entregó información financiera al gobierno de los movimientos financieros del ELN", aseguró el fiscal al medio mencionado.